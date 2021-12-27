Центробанк опроверг информацию о контроле за денежными переводами россиян

Регулятор прокомментировал, что физлиц это коснется только в случае огромных сумм, перечисляемых за считаные часы.

В планы Центробанка не входит введение отчетности для банков, чтобы контролировать операции физлиц, но собирать

ЦБ ответил на публикации о его планах контролировать все денежные переводы россиян, но будет собирать обезличенные данные о транзакциях, связанные с нелегальной деятельностью, сообщает Forbes.

Ранее ряд СМИ, среди которых РБК опубликовали информацию, что регулятор начнет сбор данных от банков обо всех переводах между гражданами РФ, а также персональные данные отправителей и получателей денежных средств. В СМИ упоминалось, ЦБ разослал банковским организациям новую форму отчетности о переводах между физическими лицами.

Однако, в ЦБ уточнили, что новой отчетности, которая будет контролировать операции между физлицами для банков не введут. Сбор начнется для данных при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино, букмекеров, финансовых пирамид и в ситуациях, связанных с использованием оформленных карт на подставных лиц. Физлиц это коснется только при имеющемся риске использования их платформ для нелегальных операций, так называемых p2p платежам.

Отмечается, что данные будут обезличены и коснутся огромных сумм, перечисляемых за считаные часы, и не касаются малого бизнеса.

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