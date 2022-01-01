Задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры

Прокуратура начнет выяснять, были ли соблюдены при этом права пассажиров.

Транспортная прокуратура города на Неве начала проверку в связи с тем, что вчера, 31 декабря, в воздушной гавани было задержано более трех десятков рейсов. Об этом в субботу, 1 января, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, днем ранее были перенесены порядка 30 рейсов из Северной столицы. Ведомство планирует выяснить, соблюдались ли права пассажиров должным образом во время случившегося. По результатам проверки будут при необходимости приняты меры процессуального характера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Пулково 31 декабря не могут вылететь сотни людей. Были задержаны 33 внутренних и международных рейсов.