В Пулково 2 января задержали пять авиарейсов

В конце недели в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады, Самары, Москвы, Сочи и Архангельска.

В воскресенье, 2 января, первым задержали рейс до Хургады. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:05, однако время вылета сдвинули на 10:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Самары. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 08:25, но это произойдет не раньше 10:30.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 09:00, но по факту ждать придется до 09:30.

Также опаздывает рейс до Сочи, его должны были отправить в 09:10, но по факту самолет взлетит 10:10.

Задерживают еще один рейс до Архангельска. Судно должно было подняться в 09:10, однако полетит лишь в 10:40.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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