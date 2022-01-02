В Тихвине рейсовый автобус на смерть задавил пешехода

Правоохранительные органы начали проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 2 января.

Все произошло 1 января, примерно в 22:00 в городе Тихвин Ленинградской области.

На Ленинградской улице водитель рейсового автобуса наехал на мужчину. Пешеход хотел перейти проезжую часть.

В результате аварии пострадавший скончался прямо на месте случившегося, его травмы были не совместимы с жизнью. В данный момент оперативники пытаются установить личность погибшего. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Тельмана произошло тройное ДТП.