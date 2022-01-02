В Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера

В Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера
Угонщик "приделал ноги" "Вольво". Фото: pixabay.com

Такой «сюрприз» ждал пожилого человека в первый день 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 2 января.

Правоохранительные органы уже задержали пьяного угонщика автомобиля.

Все случилось 1 января. Примерно в 16 часов наряд ГИБДД в Кингисеппском районе Ленобласти остановил автомобиль «Вольво». За рулем сидел пьяный 39-летний мужчина.

Полиция начала разбираться и выяснила, чт о машину недавно угнали из деревни Пахомовка. Иномарка принадлежит 89-летнему пенсионеру.

В данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах у безработного угнали автомобиль «Мерседес» за 6,5 миллионов рублей. Мужчина припарковал свою иномарку на 15 минут у магазина– за это время автомобиль пропал.

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