В Шушарах безработный лишился «Мерседеса» за 6,5 млн рублей

В Шушарах безработный лишился «Мерседеса» за 6,5 млн рублей
Машину угнали с парковки. Фото: Pixabay

Мужчина припарковал его у магазина на 15 минут – за это время автомобиль пропал.

В Пушкинском районе разыскивают дорогостоящий автомобиль марки «Мерседес». Его угнали с парковки у магазина «Лента». Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на Московском шоссе в Шушарах. Мужчина оставил легковушку за 6,5 миллионов рублей всего на 15 минут. Когда он вернулся, то автомобиля уже не было.

Известно, что седан застрахован по КАСКО и ОСАГО, дополнительной системой слежения не оборудован. Владелец машины – 34-летний безработный мужчина. Отмечается, что у магазина были установлены камеры, так что злоумышленника разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девушка за рулем «Опеля» разбилась в ДТП с трактором на Суздальском шоссе.

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