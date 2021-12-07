Девушка за рулем «Опеля» разбилась в ДТП с трактором на Суздальском шоссе

На севере Петербурга утром произошла автомобильная авария с участием легковушки и трактора. По сообщениям очевидцев, водитель иномарки погибла.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Все случилось на первом путепроводе Суздальского шоссе в сторону Дороги на Каменку. Девушка за рулем автомобиля «Опель» потеряла управление, из-за чего легковушку развернуло и выбросило в трактор.

По предварительной информации, девушка получила тяжелые травмы и погибла на месте происшествия. Об этом очевидцам сообщили сотрудники МЧС.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работают экстренные службы.

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