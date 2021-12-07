Сбитого подростка госпитализировали после ДТП на Дальневосточном

Подросток попал под колеса иномарки, находясь в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: Pixabay

Подросток попал под колеса иномарки, находясь в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга иномарка сбила юного пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария с участием пешехода произошла накануне в 18 часов напротив дома №22 по Дальневосточному проспекту. Автомобиль «Тойота Камри» сбил 16-летнего подростка, который шел по пешеходному переходу на зеленый свет. Юноша ударился головой, его забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

За рулем иномарки находилась 36-летняя женщина. В этом году ее четыре раза штрафовали на нарушение ПДД.

Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков.