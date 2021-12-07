Каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков

Каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков
ДТП на проспекте Медиков. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Медиков. К месту аварии прибыли две машины МЧС.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 7 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг не справился с управлением», — написал автор записи.

На кадрах видно, что арендованный автомобиль серьезно пострадал. Передняя часть машины разбита. Дорога усыпана осколками и деталями авто. Второй участник аварии остановился в нескольких метрах от каршеринга, повреждения машины не зафиксированы. На месте работали спасатели.

Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель арендованного авто не справился с управлением, в результате чего влетел в ограждение.

дтп каршеринг новости СПб


 

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