Каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков

Очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Медиков. К месту аварии прибыли две машины МЧС.
Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 7 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Каршеринг не справился с управлением», — написал автор записи.
На кадрах видно, что арендованный автомобиль серьезно пострадал. Передняя часть машины разбита. Дорога усыпана осколками и деталями авто. Второй участник аварии остановился в нескольких метрах от каршеринга, повреждения машины не зафиксированы. На месте работали спасатели.
Информация о состоянии автомобилистов не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель арендованного авто не справился с управлением, в результате чего влетел в ограждение.