Каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте

Каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте
ДТП с каршерингом на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на Ленинском проспекте. Автомобиль протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась в субботу, 4 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг в заборе», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель арендованного авто не справился с управлением, в результате чего влетел в ограждение. ДТП произошло перед пешеходным переходом.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг вылетел на тротуар на Литейном мосту. По словам очевидцев, водитель арендованного автомобиля вылетел прямо на тротуар, сбив при этом столб. Дорожный инцидент произошел на съезде с моста. Аварию могли спровоцировать погодные условия.

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