«Завершил аренду»: каршеринг вылетел на тротуар на Литейном мосту

Дорожный инцидент произошел на съезде с Литейного моста. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент произошел на съезде с Литейного моста. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 28 ноября, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршеринга.

По словам очевидцев, водитель арендованного автомобиля вылетел прямо на тротуар, сбив при этом столб. Дорожный инцидент произошел на съезде с Литейного моста.

«Каршеринг закончил аренду на съезде с Литейного моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, аварию спровоцировал погодные условия.

«Снег и гололед ещё много аварий по городу спровоцируют. Тем более их не убирает никто, так что дальше будет только хуже», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.