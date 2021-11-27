В Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса
Погибли 2 человека. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Водитель и пассажирка Toyota Funcargo погибли при столкновении с пассажирским автобусом.

В Октябрьском районе Красноярска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

В результате происшествия погибли водитель и пассажирка Toyota Funcargo. Дорожный инцидент случился в пятницу вечером на улице Киренского, сообщает РИА «Новости». По предварительной информации, 49-летний водитель Toyota Funcargo двигался по улице Киренского в сторону Академгородока в районе дома №2, при попытке повернуть налево во двор водитель столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», который ехал во встречном направлении.

Как сообщили в пресс-службе МВД, после этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору. В результате происшествия водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».

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