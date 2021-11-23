Под Тосно в ДТП умер водитель иномарки

Под Тосно в ДТП умер водитель иномарки
В аварии погиб мужчина. Фото: скриншот Аварийно-спасательная служба ЛО

На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».

В Тосненском районе сегодня, 23 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Инцидент случился на 102 километре А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Там столкнулись немецкая легковушка и «КамАЗ». В результате скончался 54-летний водитель иномарки.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, которая по непонятной причине оказалась на встречной полосе, тем самым спровоцировав столкновение.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП.

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