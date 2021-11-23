В Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП

В Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня, 23 ноября в районе 14:00 на Лиговском проспекте в ДТП попал народный артист России Игорь Скляр. В результате аварии актер сильно не пострадал.

Авария на Лиговском проспекте произошла между автомобилями фирм «Ауди» и «Ягуар». За рулем последнего сидел народный артист России Игорь Скляр. Сейчас с актером все в порядке. Об этом артист сообщает 78.ru.

Причиной аварии, по словам Игоря Скляра, стало то, что девушка на «Ауди» врезалась в «Ягуар», перепутав педали.

«Я был за рулём, да. Девушка задом выехала резко — не на ту педаль нажала, как я думаю, потому что на странной такой скорости — километров 50 в час — выезжать задом на оживлённой трассе, где машины едут…», — отметил Скляр.

Сегодня вечером у артиста должен состояться спектакль «Профсоюз работников ада» в Иммерсивном театре.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе произошла смертельная авария при участии трех машин, две из них были грузовые. Погибло двое мужчин.