В ДТП в Ленобласти погибло двое мужчин

В результате аварии двое скончались на месте. Фото: pixabay.com

В результате аварии двое скончались на месте. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе произошла авария при участии трех машин, две из них были грузовые.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября, утром, на 669 километре автомобильной дороги 62-летний мужчина, за рулем «Фусо Кантер», неправильно выбрал дистанцию до двигающегося впереди него грузовика, таким образом грузовик выкинуло на встречную полосу, и он столкнулся с «Мерседесом».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фусо Кантер» и грузовика скончались на месте происшествия.

Стоит отметить, что мужчина, двигающийся на «Фусо Кантере» за этот год ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту случившегося началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с участием скорой на Обуховской обороны пострадали два человека.