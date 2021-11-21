В ДТП с участием скорой на Обуховской обороны пострадали два человека

Авария случилась на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

Авария случилась на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурге произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Авария случилась на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны вечером 20 ноября. В ДТП попала машина скорой помощи.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, столкнулся легковой автомобиль и автомобиль скорой помощь. В результате ДТП 37-летний мужчина врач и 34-летняя женщина фельдшер госпитализированы в средней степени тяжести. Проводится проверка.

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