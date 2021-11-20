В Ленобласти пенсионер на «Рено» влетел в большегруз и погиб

Авария в Кировском районе унесла жизнь пенсионера. Фото: pixabay.com

Авария в Кировском районе унесла жизнь пенсионера. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер не справился с управлением своего «Рено Логан».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 20 ноября.

Так, 19 ноября, вечером, на 141 километре автодороги «СПб-ЮПК» пенсионер за рулем «Рено» вылетел на встречную полосу. Легковушка столкнулась с большегрузом «МАН», которым управлял 36-летний мужчина. Авария для водителя «Логана» стала роковой.

Также, отлетевшими от «Рено» деталями, была повреждена «Киа Рио» — машина 69-летней гражданки.

Правоохранительные органы начали проверку, которая установит все обстоятельства случившегося.

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