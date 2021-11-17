Два грузовика устроили ДТП на внутренней стороне КАД

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На внутренней стороне КАД в Петербурге произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Авария случилась в среду, 17 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария после выезда с г. Мурино, внутренняя сторона КАД, Пятерочка и грузовичков не поделили дорогу», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины столкнулись в одном ряду. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдении дистанции. У ГАЗели поврежден капот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковыми авто собрало пробку из трамваев на Лесном проспекте. Проезд оказался затруднен.