Трамваи встали из-за ДТП на Лесном проспекте

Трамваи встали из-за ДТП на Лесном проспекте
ДТП на Лесном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с легковыми авто собрало пробку из трамваев на Лесном проспекте. Проезд оказался затруднен.

Авария случилась в среду, 17 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария на Лесном проспекте рядом с особняком. Трамваи могут проехать только в одну сторону», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. Машины столкнулись на трамвайных путях.

Точные причины дорожно-транспортного происшествия и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пешеходном переходе Театральной площади у Мариинского театра сбили мужчину. Инцидент произошел утром 17 ноября. На помощь мужчине пришли прохожие. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Беглов пошел на попятную с запретами старикам, но объявить об этом доверили спикеру Бельскому
Беглов пошел на попятную с запретами старикам, но объявить об этом доверили спикеру Бельскому
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Артистка из «Танцев со звездами» стала жертвой коронавируса
Трамваи встали из-за ДТП на Лесном проспекте
Водитель маршрутки спровоцировал ДТП на Таллинском шоссе
Российские школьники будут сдавать измененный вариант ЕГЭ в 2022 году
В Кремле оценили ситуацию с «Северным потоком — 2»
Песков: конца и края пандемии COVID пока не видно
Хулиган камнем разбил окно стоматологии в Петергофе
Бритни Спирс планирует завести еще одного ребенка