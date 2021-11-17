Трамваи встали из-за ДТП на Лесном проспекте

ДТП на Лесном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Лесном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с легковыми авто собрало пробку из трамваев на Лесном проспекте. Проезд оказался затруднен.

Авария случилась в среду, 17 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария на Лесном проспекте рядом с особняком. Трамваи могут проехать только в одну сторону», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. Машины столкнулись на трамвайных путях.

Точные причины дорожно-транспортного происшествия и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пешеходном переходе Театральной площади у Мариинского театра сбили мужчину. Инцидент произошел утром 17 ноября. На помощь мужчине пришли прохожие. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.