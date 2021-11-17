У Мариинского театра сбили пешехода

У Мариинского театра сбили пешехода
Инцидент произошел на пешеходном переходе Театральной площади Фото: vk.com/spb_today

На пешеходном переходе Театральной площади у Мариинского театра сбили мужчину.

Инцидент произошел утром 17 ноября. На помощь мужчине пришли прохожие.

«Сбили мужчину на пешеходном переходе у Мариинского театра. Мужчину поднимали трое. Водитель, прежде чем подойти к пострадавшему, стал фотографировать машину. Пока он фотографировал к пострадавшему подошли пешеходы. Удивляют такие люди», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.

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