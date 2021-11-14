Медики и спасатели прибыли к ДТП с каршерингом и ВАЗом на Курляндской

Медики и спасатели прибыли к ДТП с каршерингом и ВАЗом на Курляндской
ДТП на перекрестке Курляндской улицы и улицы Степана Разина. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.

Авария случилась сегодня ночью, 14 ноября, на перекрестке Курляндской улицы и улицы Степана Разина. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить каршеринговый автомобиль и машина марки «ВАЗ-2112». Судя по фото, удар был неслабый — обломки транспортных средств разбросаны по асфальту. Кроме того, на месте работают пожарные и как минимум две бригады скорой помощи.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петергофское шоссе было усыпано осколками после массового ДТП, на месте спасатели.

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