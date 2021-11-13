Петергофское шоссе усыпано осколками после массового ДТП, на месте спасатели

ДТП на Петергофском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

ДТП на Петергофском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На Петергофском шоссе произошло массовое ДТП. Машины превратились в груду металла, на месте работают спасатели.

Авария случилась вечером субботу, 13 ноября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«После Лэмз в сторону Стрельны жесткое дтп, 2 машины в тотал, 3я тоже жёстко, 4я вроде целая», — написал автор записи.

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить четыре транспортных средства, для проезда осталась свободна одна из четырех полос. На кадрах видно, что транспортные средства сильно пострадали, дорога усыпана осколками и деталями машин.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики и спасатели прибыли к перевертышу на пересечении набережной Обводного канала и Заозерной улицы.