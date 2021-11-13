Медики и спасатели прибыли к перевертышу на набережной Обводного канала

Автомобиль перевернулся на Обводном канале. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Автомобиль перевернулся на Обводном канале. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На пересечении набережной Обводного канала и Заозерной улицы перевернулся автомобиль.

Инцидент случился сегодня, 13 ноября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль лежит на крыше», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перевертыш находится рядом с дорожным ограждением, дорога усыпана осколками и деталями транспортной средства. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

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