Медики и спасатели прибыли к перевертышу на набережной Обводного канала

Медики и спасатели прибыли к перевертышу на набережной Обводного канала
Автомобиль перевернулся на Обводном канале. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На пересечении набережной Обводного канала и Заозерной улицы перевернулся автомобиль.

Инцидент случился сегодня, 13 ноября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль лежит на крыше», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перевертыш находится рядом с дорожным ограждением, дорога усыпана осколками и деталями транспортной средства. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страх влияет на побочные эффекты после вакцинации от COVID. Огонь почти полностью охватил кабину транспортного средства, языки пламени вырывались из под капота. Водители пытались самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителя.

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