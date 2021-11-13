Водители пытаются потушить полыхающую «ГАЗель» на КАД

ГАЗель горит на КАД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

ГАЗель горит на КАД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Автомобилисты заметили полыхающую «ГАЗель» на КАД. Спецслужб на месте не видно.

Инцидент случился сегодня, 13 ноября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Горит газель на внешней стороне кольцевой. В районе Бугров», — написал автор записи.

На кадрах видно, что огонь почти охватил кабину транспортного средства, языки пламени вырываются из под капота. Водители пытаются самостоятельно потушить пламя.

Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух транспортных средств. Легковушку буквально разорвало на части. Большегруз в результате столкновения слетел в кювет с противоположной стороны дороги.