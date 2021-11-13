Автомобиль разорвало в клочья в ДТП с грузовиком под Бокситогорском

Автомобиль разорвало в клочья в ДТП с грузовиком под Бокситогорском
ДТП в Бокситогорском районе. Фото: скриншот "Подслушано Тихвин" "ВКонтакте"

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием как минимум двух транспортных средств.

Трагическая авария случилась сегодня, 13 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано Тихвин» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить грузовик и легковой автомобиль. Легковушку буквально разорвало на части. Большегруз в результате столкновения слетел в кювет с противоположной стороны дороги.

По предварительным данным, один человек погиб. Информация о пострадавших и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Комендантском проспекте прибыли сотрудники МЧС. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две легковушки.

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