К месту ДТП на Комендантском прибыли спасатели

К месту ДТП на Комендантском прибыли спасатели
Инцидент случился на Комендантском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 13 ноября в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился на Комендантском проспекте. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две легковушки. В Сети опубликовано фото. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия прибыли спасатели.

«ДТП на Комендантском проспекте. Примерно в 1:20», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей.

авария дтп приморский район


 

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