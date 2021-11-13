К месту ДТП на Комендантском прибыли спасатели

В ночь на 13 ноября в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился на Комендантском проспекте. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две легковушки. В Сети опубликовано фото. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия прибыли спасатели.

«ДТП на Комендантском проспекте. Примерно в 1:20», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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