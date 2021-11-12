Каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей

Каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей
ДТП на улице Кораблестроителей. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на улице Кораблестроителей. Участниками аварии стали как минимум пять транспортных средств.

Дорожный инцидент случился сегодня, 12 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что ряд поврежденных машин начинается с арендованного авто. По предварительным данным, водитель каршеринга влетел в припаркованные у тротуара авто.

Точные причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кран на Токсовском шоссе задел легковой автомобиль. В результате аварии образовалась пробка.

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Каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей
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