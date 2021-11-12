На Токсовском шоссе кран задел иномарку

На Токсовском шоссе кран задел иномарку
ДТП произошло на Токсовском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Утром 12 ноября на Токсовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с краном и иномарки.

Дорожный инцидент случился на пешеходном переходе. По словам очевидцев, кран задел легковой автомобиль. В результате аварии образовалась пробка.

«Кран задел Киа прям на пешеходном через Токсовское шоссе в сторону метро «Девяткино», объезд по встречке», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП.

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