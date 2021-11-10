На перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП

На перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Косыгина и Передовиков. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 10 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Косыгина и Передовиков. По словам очевидцев, в результате аварии погиб один человек. Проезужую часть не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель.

«На перекрёстке Косыгина и Передовиков легковушка влетела под Газель. По слухам, одного погибшего увезли, сейчас пытаются вызволить водителя, без сознания перед «Газелью» еще микроавтобус, повреждения несильные», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух человек госпитализировали после жесткого ДТП на проспекте Просвещения. К месту дорожного инцидента прибыли четыре машины дорожной полиции, две кареты скорой помощи и одна машина МЧС.

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