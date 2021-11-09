Двух человек госпитализировали после жесткого ДТП с на Просвещения

ДТП на проспекте Просвещения. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на проспекте Просвещения. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с двумя иномарками, есть пострадавшие.

Дорожный инцидент случился во вторник, 9 ноября, на перекрестке улицы Композиторов и проспекта Просвещения. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Четыре машины ДПС, две скорых и одна пожарных», — написал автор записи.

На кадрах видно, что Mercedes столкнулся с автомобилем SsangYong. От удара немецкий автомобиль выбросило на тротуар, у легковушки сильно разбит перед: оторвало бампер и помят капот.

По словам очевидцев, в аварии пострадали пожилой мужчина и молодая женщина, их госпитализировали.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь прибыла к ДТП с мопедом на Суворовском проспекте.