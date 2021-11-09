Скорая прибыла к ДТП с мопедом на Суворовском проспекте

На Суворовском проспекте произошло ДТП с участием мопеда и легкового авто. К месту аварии прибыли медики.
Дорожный инцидент случился во вторник, 9 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что место происшествия огородили. На месте работают сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.
Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе на улице Передовиков столкнулись две иномарки — красная «Мазда» и «Киа». Движение по участку оказалось перекрыто.