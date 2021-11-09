Скорая прибыла к ДТП с мопедом на Суворовском проспекте

Скорая прибыла к ДТП с мопедом на Суворовском проспекте
ДТП с мопедом на Суворовском проспекте. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Суворовском проспекте произошло ДТП с участием мопеда и легкового авто. К месту аварии прибыли медики.

Дорожный инцидент случился во вторник, 9 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что место происшествия огородили. На месте работают сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе на улице Передовиков столкнулись две иномарки — красная «Мазда» и «Киа». Движение по участку оказалось перекрыто.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
"Петроэлектросбыт» начнет собирать с петербуржцев плату за радио, которым никто не пользуется
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скорая прибыла к ДТП с мопедом на Суворовском проспекте
Петербуржцам рассказали, где можно привиться «Спутником Лайт»
Пламя на Ленсоветовской охватило 2 тысячи «квадратов» склада, ранг увеличен до №3
Спрос на вакцинные туры среди россиян за месяц вырос на 50%
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге
«Газпром» создаст экогалерею на 21 тысячу «квадратов» у ...
За сутки ковид выявили еще у 39,1 тыс. россиян
В мире коронавирус выявили почти у 251 млн человек