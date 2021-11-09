На Передовиков «Киа» не смогла развернуться: ДТП мешает проезду

На Передовиков &#171;Киа&#187; не смогла развернуться: ДТП мешает проезду
ДТП между двумя иномарками случилось на улице Передовиков. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказалась перекрыта полоса движения.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 9 ноября в Красногвардейском районе на улице Передовиков столкнулись две иномарки — красная «Мазда» и «Киа».

Как отмечает очевидец происходящего «у «Киа» не получилось развернуться». Судя по всему, удар был не сильным, поэтому вряд ли кто-то из водителей или пассажиров пострадал в этой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аварии с грузовиками на трассе «Кола» пострадала пенсионерка.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что водитель и ребенок-пассажир погибли в ДТП со столбом на Приморском шоссе.

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