В ДТП с грузовиками на трассе «Кола» пострадала пенсионерка

В ДТП с грузовиками на трассе &#171;Кола&#187; пострадала пенсионерка
В ДТП с грузовиками на трассе "Кола" пострадала пенсионерка. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В аварии на федеральной трассе «Кола» у Лодейного Поля Ленобласти пострадала пенсионерка. Сейчас женщина находится в больнице.

На трассе «Кола» после ДТП с участием грузовиков потребовалась пожилой женщине. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пассажирка «Тойоты» была госпитализирована в больницу после аварии недалеко от Лодейного поля. На участке федеральной трассы столкнулись грузовики DAF, Volvo и легковушки Toyota и Ford, в результате чего пострадала 68-летняя женщина.

Из-за аварии дорога была заблокирована на полтора часа. Пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что сейчас движение по на 225 километре трассы Р-21 «Кола» восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП на трассе «Кола» произошло в 18:50, когда на дороге столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Осколки машин раскидало по всей проезжей части.

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