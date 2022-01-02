Экономист рассказала о двух вариантах, как увеличить пенсию

Если выйти на пенсию позже, то выплаты станут выше. Фото: Pixabay

Если выйти на пенсию позже, то выплаты станут выше. Фото: Pixabay

Либо отказаться от льгот, либо выйти на пенсию позже.

По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой у граждан есть два способа сделать пенсию больше .Об этом она заявила в разговоре с московским отделением КПРФ.

Эксперт рассказала, что выход на пенсию даже на какие-то пять лет позже обеспечит прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Она также отметила, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии вырастает в два раза.

Также Юлия Финогенова сообщила, что если будущий пенсионер откажется от льгот, то это увеличит его пенсию. Доплата составить порядка 1,5 тысячи рублей ежемесячно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в России пообещали выплатить по 18 500 рублей после Нового года.