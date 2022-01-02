В Металлострое более 15 домов остались без отопления 2 января

В Металлострое более 15 домов остались без отопления 2 января
В Металлострое более 15 домов остались без отопления 2 января. Фото: pixabay.com

На Полевой улице и улице Богайчука в посёлке Металлострой жители 15 домов остались без тепла из-за аварии на сетях.

В воскресенье, 2 января, на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб» произошел технологический отказ в посёлке Металлострой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Колпинского района Петербурга.

Теплоснабжение 15 домов ограничили с 12:40 дня воскресенья до 1:40 ночи среды. Авария коснулась домов № 12, 14, 16, 18, 20 и 22 на Полевой улице, а также в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 на улице Богайчука.

Отмечается, что по завершению ремонтных работ компания подключит дома к отоплению по штатной схеме.

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