С 2022 года при наличии задолженностей по ЖКХ перестанут выплачивать субсидии и компенсации

С 2022 года при наличии задолженностей по ЖКХ перестанут выплачивать субсидии и компенсации
С 2022 года при наличии задолженностей по ЖКХ перестанут выплачивать субсидии и компенсации. Фото: Baltphoto

С начала нового 2022 года в России перестали выплачивать субсидии и компенсации должникам по ЖКХ.

Новое правило начало действовать с первого января 2022 года. Теперь наличие долгов по ЖКХ и содержанию жилых помещений жители России не смогут получить субсидии и компенсации. Об этом сообщает АБН. Изменения по задолженностям закреплены в Жилищном кодексе в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года.

Собственники помещений, у которых в судебном порядке была зарегистрирована задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, не будут получать субсидии. Также не будут поступать и компенсация по оплате оказываемых услуг.

Долги будут регистрироваться с помощью государственной системы жилищно-коммунального хозяйства. Задолженностью можно назвать средства, которые накопились не более чем в три последних года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был подписан законопроект, запрещающий автоматическое списывание социальных выплат в счет погашения долгов граждан.

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