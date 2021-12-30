Путин отменил автоматическое списывание долгов с россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий автоматическое списывание социальных выплат в счет погашения долгов граждан.

Законопроект предусматривает запрет на автоматическое списывание долгов с россиян в случае получения каких-либо социальных выплат или платежей.

Ранее сообщалось, что в теории и на практике введение подобного закона предполагает уплату долга по усмотрению человека, социальные выплаты от государства при этом не пострадают.

Отмечается, что новый закон направлен на защиту интересов россиян, которые смогут больше не беспокоиться о списании с их счета денег, если он пополняется за счет социальных поступлений. С вступлением в силу закона банки лишатся возможности списывать деньги со счетов клиентов в счет погашения каких-либо задолженностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме приняли закон об отмене обязательного техосмотра.