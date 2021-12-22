В Госдуме приняли закон об отмене обязательного техосмотра

В Государственной думе, окончательно, в третьем чтении, приняли законопроект об отмене обязательного технического осмотра.

Нововведения касаются только лишь личных автомобилей жителей России. Об этом сообщается на сайте Думы.

Документ гласит, что легковые машины, а также мотоциклы, освобождаются от прохождения техосмотра. Однако это возможно только в том случае, если россиянин использует транспорт сугубо в личных целях.

Ничего не изменилось для автомобилей такси и транспорта, который занимается перевозкой пассажиров. Кроме этого, техосмотр остается обязательным для личных авто, применяющихся в служебных целях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах.