Госдума: медики поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума: медики поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Медики выступили за скорейшее принятие проекта о QR-кодах. Фото: комитет по здравоохранению

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

По его словам, в Государственной думе понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится.

Как сообщили «РИА Новости», Пискарев также добавил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах в I чтении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение системы QR-кодов на транспорте перед новогодними праздниками создаст много проблем для людей. Вводить такие ограничения под Новый год не стоит, поскольку это создаст большое количество проблем для пассажиров в общественном транспорте, заявил президент России Владимир Путин.

QR-код Госдума коронавирусная пандемия


 

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