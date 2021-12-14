Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов на транспорте перед новогодними праздниками создаст много проблем для людей.

Путин на совещании в правительстве заявил, что вводить такие ограничения под Новый год не стоит, поскольку это создаст большое количество проблем для пассажиров.

Так глава государства прокомментировал доклады чиновников о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, на это решение повлияла позиция президента Владимира Путина о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают россияне.