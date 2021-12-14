Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения

Депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за коронавируса. Об этом рассказал спикер Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — сообщил он в своем Телеграм-канале.

По его словам, на это решение повлияла позиция президента Владимира Путина о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают россияне.

Законопроекты об обязательном использовании QR-кодов на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября. Согласно документу, для покупки билетов на самолеты и поезда потребуется предъявить код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по мнению Александра Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию.