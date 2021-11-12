По мнению Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию

По мнению Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

По мнению Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно отразится на уровне вакцинации в России.

Александр Гинцбург отметил, что нововведение в виде QR-кодов в кафе и транспорте отрицательно скажется на распространении коронавирусной инфекции и положительно на уровне привитых граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Мера введение QR-кодов будет работать только с одним условием, по мнению специалиста.

«Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать», — заявил Александр Гинцбург.

В кабмине уточнили, что новая мера введения QR-кодов не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах. Рассматриваются два новых законопроекта.