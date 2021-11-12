В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах в общественных местах

В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах в общественных местах .Фото: Gazeta.SPb.ru

В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах в общественных местах .Фото: Gazeta.SPb.ru

Правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах.

В Госдуму направлены законопроекты о посещении общественных мест, поездов и самолетов при наличии QR-кодов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В первом законопроекте говорится о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где утверждается, что участие в массовых мероприятиях, посещение культурных учреждений, заведений общепита и магазинов будет доступно для граждан старше 18 лет только при наличии QR-кода о прививке, подтверждения перенесенной болезни или медицинского отвода от вакцинации.

Изменение во втором законопроекте «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» предполагает, что пассажиры поездов и самолетов должны иметь свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни либо медицинский отвод.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ограничения в общественных местах планируется ввести в полную силу с 1 февраля 2022 года. Новые изменения будет действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более половины жителей России против введения системы QR-кодов в поездах и самолетах.