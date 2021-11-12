Более 50% россиян против введения QR-кодов в поездах и самолетах

Более 50% россиян против введения QR-кодов в поездах и самолетах
Введение системы QR-кодов поддерживают только 27% опрошенных. Фото: pixabay

Больше половины жителей России (54%) считают ненужным введение системы QR-кодов в поездах и самолетах.

Опрос россиян провели специалисты портала SuperJob.ru. Среди тех, кто не привился от коронавируса, так против введения QR-кодов на транспорте выступают 73% респондентов. Основной аргумент противников QR-кодов — право граждан на свободу передвижения.

Введение системы QR-кодов поддерживают только 27% опрошенных. Еще 16% участников исследования затруднились оценить необходимость таких мер.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из 362 населенных пунктов страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте. По его словам, по данному законопроекту предстоит серьезная работа в парламенте с участием соответствующих специалистов.

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