В Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте

В Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

QR-коды в транспорте являются мировой практикой, которая признана многими государствами безальтернативной в условиях пандемии коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. По его словам, по данному законопроекту предстоит серьезная работа в парламенте с участием соответствующих специалистов.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 30 123 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии болезнь подхватили 8 992 595 человек. Побороть болезнь не смогли еще 1 235 граждан, за все время пандемии новая болезнь унесла жизни 252 926 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведение QR-кодов в общественных местах и транспорте помогут не допустить распространение новых штаммов коронавируса.

QR-код Дмитрий Песков пандемия коронавируса


 

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