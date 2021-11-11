Гинцбург введение QR-кодов в общественных местах и транспорте

Гинцбург введение QR-кодов в общественных местах и транспорте
Гинцбург введение QR-кодов в общественных местах и транспорте. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, введение QR-кодов в общественных местах и транспорте помогут не допустить распространение новых штаммов коронавируса.

Гинцбург считает, что подавить циркуляцию дельта-штаммов поможет введение QR-кодов во всех общественных местах и транспорте. Об этом сообщает РБК.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация», — отметил эксперт.

По мнению Гинцбурга, QR-коды нужно ввести на законодательном уровне. Он также указал на необходимость бороться с сайтами по продаже поддельных сертификатов о вакцинации не только с помощью блокировки, но и введением административной или уголовной ответственности в отношении создателей сайта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Гинцбург отметил, что у специалистов нет никаких сомнений в том, что вакцина для детей безопасна и эффективна.

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Гинцбург введение QR-кодов в общественных местах и транспорте
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