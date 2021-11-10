Гинцбург рассказал о результатах клинических испытаний вакцины для детей

Гинцбург рассказал о результатах клинических испытаний вакцины для детей
У детей вырабатывается даже больше антител, чем у взрослых. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Пока что у специалистов нет никаких сомнений в том, что препарат безопасен и эффективен.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как прошли клинические испытания детской вакцины от коронавируса. На данный момент все данные уже переданы в Минздрав России. Об этом пишет «Российская газета».

Гинцбург отметил, что в испытаниях приняли участие дети в возрасте от 12 до 15 лет. Им вводили препарат похожий на «Спутник V», но разведенный в пять раз. Вакцина показала хороший результат: у многих подростков после прививки уровень антител был выше, чем у взрослых.

Директор Центра им. Гамалеи заверил, что его 14-летняя внучка уже прошла вакцинацию от коронавируса, с ней все в порядке. Напоминаем, что исследования вакцины для детей проводились в Москве с 5 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле прокомментировали обязательную вакцинацию детей от COVID.

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