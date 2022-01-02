Десять богатейших людей мира за год заработали более 400 млрд долларов

Илон Маск за прошлый год разбогател на 114 миллиардов долларов. Фото: скриншот Instagram

Илон Маск за прошлый год разбогател на 114 миллиардов долларов. Фото: скриншот Instagram

Миллиардеры из десятки самых богатых людей мира за минувший год заработали более 400 миллиардов долларов.

Совокупное состояние миллиардеров первой десятки рейтинга Billionaires Index по версии Bloomberg по итогам 2021 года выросло на 402,17 миллиарда долларов.

Лидером рейтинга остается основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который за прошлый год разбогател на 114 миллиардов долларов. На сегодняшний день его состояние оценивается в 270 миллиардов долларов.

Вторым по богатству идет основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 192 миллиарда долларов. В 2021 году он смог заработать 2 миллиарда долларов.

Тройку замыкает французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого выросло на 63 миллиарда долларов — до 178 миллиардов долларов.

В топ также вошли Билл Гейтс, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Баллмер, Ларри Эллисон и Уоррон Баффет.

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