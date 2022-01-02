Десять богатейших людей мира за год заработали более 400 млрд долларов

Десять богатейших людей мира за год заработали более 400 млрд долларов
Илон Маск за прошлый год разбогател на 114 миллиардов долларов. Фото: скриншот Instagram

Миллиардеры из десятки самых богатых людей мира за минувший год заработали более 400 миллиардов долларов.

Совокупное состояние миллиардеров первой десятки рейтинга Billionaires Index по версии Bloomberg по итогам 2021 года выросло на 402,17 миллиарда долларов.

Лидером рейтинга остается основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который за прошлый год разбогател на 114 миллиардов долларов. На сегодняшний день его состояние оценивается в 270 миллиардов долларов.

Вторым по богатству идет основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 192 миллиарда долларов. В 2021 году он смог заработать 2 миллиарда долларов.

Тройку замыкает французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого выросло на 63 миллиарда долларов — до 178 миллиардов долларов.

В топ также вошли Билл Гейтс, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Баллмер, Ларри Эллисон и Уоррон Баффет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал причину богатства США.

богатейшие люди илон маск самые богатые состояние


 

Новости партнеров
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Десять богатейших людей мира за год заработали более 400 млрд долларов
Биологи подтвердили меньшую опасность омикрон-штамма COVID-19
В 2022 году россияне столкнутся с новыми налогами, штрафами и изменениями в МРОТ
Премьер-министр Финляндии допустила вступление страны в НАТО
В Металлострое более 15 домов остались без отопления 2 января
Врачи оценили шансы заразиться омикрон-штаммом после «дельты»
Эксперты рассказали, как питаться в праздники и не набрать лишний вес
Петербургские долгожители получат выплату до 25 000 рублей на юбилей