Эксперт назвал причину богатства СШАс

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин рассказал, что Соединенные Штаты остаются экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг.

Он отметил, что долг США достиг астрономической суммы в 28 трлн долларов. При этом активно берут в долг и американцы, но их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка, сообщает агентство «Прайм».

При этом ситуация остается в равновесии из-за способности правительства США обслуживать долги. Также влияют низкие процентные ставки в стране и возможность неограниченно печатать доллары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций, направленные против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Потенциальные санкции от Запада собираются ввести в случае «нападения» России на Украину.