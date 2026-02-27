Пятница, 27 февраля 2026
В Эрмитаже стало возможным разгадать тайну статуи «Виктория Кальватоне»

Михаил Яковлев
Фото: Phere

Окунуться в мир музейных тайн: Государственный Эрмитаж совместно с компанией JTI Россия представил новый выставочный проект «Музейный детектив». Это не просто очередная экспозиция, посвященная античному искусству. Это уникальная возможность примерить на себя роль следователя и распутать дело многовековой давности, главной фигуранткой которого выступает позолоченная бронзовая статуя «Виктория Кальватоне».

Чтобы восстановить запутанную биографию этого изваяния, кураторы предоставили в распоряжение «сыщиков» более полусотни вещественных доказательств. Среди них — изящная графика, миниатюрная глиптика (резные камни), монеты и медали из нумизматической коллекции, предметы прикладного искусства, скульптурные портреты и даже современные арт-инсталляции. Каждый из этих предметов хранит частицу правды о «Виктории», ее странствиях во времени, утратах и обретениях. В этом проекте музей отказывается от роли всезнающего рассказчика. Вместо этого он создает атмосферу иммерсивного детектива, где истину предстоит найти вам самим, сопоставляя факты и всматриваясь в детали.

Как отметил Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа — «это одна из немногих выставок про Эрмитаж. Она – о самом музее: о том, как формируются и исследуются коллекции, как ведётся научная работа, реставрация, учёт, как рождаются интерпретации. Мы говорим и о сложных, деликатных темах – в том числе перемещённого искусства».

Отдельного внимания заслуживает философия доступности, заложенная в основу проекта.

Выставка стала примером того, как искусство может быть доступно каждому. Специально для посетителей с ограниченными возможностями зрения были разработаны тактильные 3D-модели. Они позволяют буквально прикоснуться к истории, ощутив пальцами контуры античного каркаса, фактуру древнего металла и более поздние реставрационные швы. Над созданием этих моделей трудились не только музейные сотрудники, но и эксперты по инклюзии, психологии и медицине.

Сергей Глушков, представляющий компанию-партнера выставки JTI Россия, подчеркнул символичность момента: «И для Государственного Эрмитажа, и для нашей компании чрезвычайно важно развитие культуры инклюзии, создание доступной музейной среды. Начиная с этого проекта, все выставки Эрмитажа, проводящиеся в партнерстве с JTI Россия, будут включать инклюзивный компонент». Стать частью детективного расследования в стенах Эрмитажа можно до 31 мая 2026 года.

